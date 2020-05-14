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    Gaziantep'te tezgahtaki telefonlar hırsızların hedefi oldu

    Üç iş yerindeki tezgahın üzerine bırakılan telefonları çalan hırsızların görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 14.05.2020 - 15:58
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    Gaziantep'te tezgahtaki telefonlar hırsızların hedefi oldu

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan 3 iş yerinde farklı zamanlarda hırsızlık olayı yaşandı.

    İş yerlerinde kimselerin olmamasını fırsat bilen hırsızlar, tezgahın üzerine bırakılan telefonları çaldı.

    Hırsızların telefonları çaldığı an ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    HIRSIZLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

    Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

    Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlardan biri gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

    Tezgahta bırakılan telefonlar hırsızların hedefi oldu

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