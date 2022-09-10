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    Gaziantep'te ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

    Gaziantep-Nizip karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
    • 10.09.2022 - 21:57
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    Gaziantep'te ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

    Akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen olayda, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AET 807 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç karayolunda kafa kafaya çarpıştı.

    Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

    2'si ağır 8 kiş yaralandı

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada 2'si ağır 8 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep te ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı #1

    Gaziantep te ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı #2

    Gaziantep te ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı #3

     


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