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    Gaziantep'te tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı

    Gaziantep-Nizip karayolunda tırın bir otomobile çarptığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
    • 29.12.2022 - 22:02
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    Gaziantep'te tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı

    Gaziantep'te akşam saat 19.30 sıralarında Gaziantep-Nizip otoyolunun D400 karayolu 8. kilometresinde, temizlik malzemesi yüklü A.T. yönetimindeki 33 ABJ 493 plakalı tır, sağ şeritte park ettiği iddia edilen F.Y. idaresindeki 06 CMT 849 Ford marka otomobile arkadan çarptı.

    3 kişi kazada yaralandı

    Kazada tır sürücüsü ve çarpmanın etkisiyle savrularak hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü İ.Y. ile yanında bulunan F.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Gaziantep te tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı #1

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, kaza sonrasında hafif yaralanan tır sürücüsü A.T. ise kazanın şokunu atlatamadı. Hurdaya dönen araçlar sebebiyle Gaziantep-Nizip otoyolunun D400 karayolu 8. kilometresinde trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gaziantep te tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı #2

    Gaziantep te tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı #3


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