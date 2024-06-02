Gaziantep'te tır şoförü damada hediye etti İslahiye ilçesinde, tır şoförlüğü yapan Alican Yıldırım'ın düğününde, arkadaşı tarafından piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi.

DHA

Düğünlerde verilen ilginç hediyelere bir yenisi daha eklendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan tır şoförü Alican Yıldırım(25) ile Büşra Yıldırım (23) çifti bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi. Düğüne katılanlar halaylar çekip eğlenirken, takı törenine geçildi.

Tır şoförü damada lastik hediye ettiler

Davetliler gelin ve damada altın takarken, damadın oto lastik işi yapan arkadaşı İbrahim Göğebakan ise süslediği ve piyasa değeri 15 bin TL olan tır lastiğini hediye etti. Davetliler alkışlarla çifttin mutluluğuna ortak olurken, Alican Yıldırım, hediye edilen tır lastiği ile şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"Altın yerine kara altın getirdim"

Farklı bir hediye ile sürpriz yaparak unutulmaz bir anıları olsun istediğini belirten İbrahim Göğebakan ise çifte mutluluklar dileyerek, şoför arkadaşının lastiğe ihtiyacı olabileceğini düşündüğünü belirtti. Göğebakan,

Düğünümüze altın yerine kara altın getirdim, yeni çiftlerimize hayırlı olsun. Nakliye işi yaptıkları ve takacağım altını bozdurup yine lastik alacakları için altın yerine lastik bayi olunca ben de lastik hediye ettim. İyi günlerde kullansınlar

dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)