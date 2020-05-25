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- Gaziantep'te torbacı operasyonunda 17 kişi yakalandı
Gaziantep'te torbacı operasyonunda 17 kişi yakalandı
- DHA
- 25.05.2020 - 12:57
Türkiye koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken, emniyet güçleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.
Gaziantep'te polis ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmada şüphelilerin adreslerini belirleyerek operasyon düzenledi.
7 MAHALLEYE EŞ ZAMANLI BASKIN
Vatan, Hacıbaba, Mithatpaşa, Beydilli, Güzelvadi, Yeditepe ve Güneykent mahallelerine düzenlenen özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 22 adres ve 8 araca eş zamanlı baskın yapıldı.
Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda; 1 kilo 360 gram metamfetamin, 400 gram eroin, 550 gram esrar, 250 gram bonzai, 620 uyuşturucu hap, 10 tabanca, 2 tüfek ile 6 hassas terazi ele geçirildi.
Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu 17 gözaltı
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerince 17 kişi gözaltına alındı.
Emniyette sorgulamaları devam eden şüphelilerin; 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.