Gaziantep'te torbacı operasyonunda 17 kişi yakalandı

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Polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 mahallede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken, emniyet güçleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Gaziantep'te polis ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmada şüphelilerin adreslerini belirleyerek operasyon düzenledi.

7 MAHALLEYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Vatan, Hacıbaba, Mithatpaşa, Beydilli, Güzelvadi, Yeditepe ve Güneykent mahallelerine düzenlenen özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 22 adres ve 8 araca eş zamanlı baskın yapıldı.

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda; 1 kilo 360 gram metamfetamin, 400 gram eroin, 550 gram esrar, 250 gram bonzai, 620 uyuşturucu hap, 10 tabanca, 2 tüfek ile 6 hassas terazi ele geçirildi.

Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu 17 gözaltı

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyette sorgulamaları devam eden şüphelilerin; 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.