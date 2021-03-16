Gaziantep'te uyuşturucu bağımlılıklarından kurtulup sporcu oldular

Madde bağımlısıyken sporla tanışan gençler, Balkanlarda ve Türkiye’de düzenlenen yarışmalarda dereceler kazandı.

Gaziantep’te yaşayan Muhammet Ceyhun Demir ve Samat Yeter, uyuşturucu bağımlısıyken Wudhu Kung fu ile tanışarak, hayatlarını değiştirdiler.

18 yaşındaki Demir ile 25 yaşındaki Yeter, Milli Antrenör Şeyhmuz Çakmak ile iletişime geçerek, profesyonelleşmeye karar verdi.

DERECE ELDE ETTİLER

Hem bağımlılıktan kurtulan hem sporda kendilerine geliştiren gençler, düzenlenen şampiyonalarda derece elde etti.

Muhammed Ceyhun Demir, Wushu Kung fu müsabakalarında Türkiye üçüncülüğü ve Balkan şampiyonalarında ikincilik elde ederken, Samet Yeter ise Balkanlarda düzenlenen şampiyonada derece elde etti.

“ARKADAŞ ÖZENTİSİ İLE BAŞLADIM”

Arkadaş ortamında uyuşturucu ile tanıştığını söyleyen Demir, şimdiki hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu madde kullanımının yoğun olduğu kenar bir semtte yaşıyordum. Ben de bu madde bağımlılığının içerisinde bulundum. Arkadaş özentisi ile başladım. Daha sonra antrenörüm Şeyhmus Çakmak ile tanıştım ve uyuşturucu madde kullanımından kurtulma serüvenim bu şekilde başladı. Beni uçurumun kenarından aldı. Bu süreçte en büyük destekçim babam oldu. Babamın ve antrenörümün sayesinde bugün sağlıklıyım ve madde bağımlılığından kurtuldum.”





“KAFALARINDA BİTİRSİNLER”

Demir, bağımlı olanlara yönelik şu sözleri kaydetti:

“Olayı akıllarında bitirmek için spora yönelsinler. Wushu Kung fu alanında il genelinde şampiyonluk derecem, Türkiye üçüncülük derecem ve Balkanlar ikincilik derecelerim var. Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonasında da derece elde etmek."





“EN BÜYÜK BAŞARIM KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞMAM”

Samet Yeter ise, "Ne kadar gayret etsem de arkadaş çevresi ve özenti ile ister istemez ben de uyuşturucu batağının içerisinde yer aldım. Bir süre uyuşturucu kullandım. Ama bu süreçte Şeyhmus Hoca ile tanıştım. Kendimi onun sayesinde spora adadım. Şimdi hayatım düzene girdi. Hem çalışıyorum hem spor yapıyorum. Benim için en büyük kazanım, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmam oldu. Wushu Kung fu spor dalında Gaziantep üçüncülüğüm var. Balkanlarda derecem var. İki yıl oldu bu spora başlayalı ve çok daha büyük hedeflerim var." şeklinde konuştu.

“AİLELER MUTLAKA BİZE ULAŞSIN”

Uyuşturucu bağımlısı olan gençleri topluma kazandırmak için gönüllü eğitimler veren Şeyhmus Çakmak, "Wushu Kung fu Federasyonumuzun da en büyük duyarlılık gösterdiği konulardan birisi, madde bağımlılığının pençesine düşmüş gençlerimizi spor ile topluma kazandırmak. Bu alanda onlarca gence ulaştık. Günümüzdeki en büyük risk uyuşturucu. Madde bağımlısı gençlerde öncelikle bir iştahsızlık ve hızlı bir zayıflama görüyoruz. Bunun yanında agresiflik, yalnızlaşma, okul ve işten kaçma, aileden sürekli para isteme gibi davranışlar sergiliyorlar. Bu tarz davranış değişikliklerini sezen aileler mutlaka bize ulaşsınlar. Ailelerin desteği ile bu gençlerimizi uyuşturucu batağından kurtarmaya çalışıyoruz ve başarılı birer sporcu yapıyoruz." diye konuştu.