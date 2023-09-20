Gaziantep'te yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı Gaziantep'te, iki grup arasında gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. Silahlı kavga sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA

Gaziantep gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde, iki grup arasında gündüz saatlerinde yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sona erdi. Gece saatlerinde tekrar karşılaşan iki grup arasında bu sefer kavga çıktı.

Silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kısa sürede büyüyen kavgada pompalı tüfeklerin ateşlenmesi sonucu İsmail B. (42) ile Mehmet B. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahlı kavga sonucu yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen Eren Ö. (23) isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)