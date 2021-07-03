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    Gaziantep'te yapılan "Vatan" operasyonunda 253 tutuklama

    Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde düzenlenen "Vatan" operasyonunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253'ü tutuklandı.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 21:45
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 22:06
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    Gaziantep'te yapılan 'Vatan' operasyonunda 253 tutuklama

    Uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 124 polisin katıldığı "Vatan" operasyonu düzenlendi.

    311 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

    5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 311 şüpheli tespit edildi. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan adreslere şafak operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında ikametlerinde bulunan 277 şüpheli gözaltına alındı.

    Gaziantep'te yapılan "Vatan" operasyonunda 253 tutuklama VİDEO

    253'Ü TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden 253’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

    Vatan operasyonunda 253 tutuklama -1

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