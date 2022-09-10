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    Gaziantep'te yılanın ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı

    Gaziantep Nurdağı'nda evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada yılanın ısırdığı 14 yaşındaki Muhammet Çeneci, hastaneye kaldırıldı.
    • 10.09.2022 - 18:43
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    Gaziantep'te yılanın ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı

    Akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi İçerisu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinin önündeki bahçede oyun oynayan Muhammet Çeneci'yi, zehirli olduğu belirtilen yılan elinden ısırdı.

    Yılan öldürüldü, çocuk hastaneye kaldırıldı

    Yılan, vatandaşlar tarafından öldürülürken, Çeneci ise ailesi tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    DHA'nın haberine göre, hastanede ilk tedavisi yapılan Çeneci'nin Gaziantep'e sevk edileceği bildirildi.

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