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    Gaziantep'te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

    Gaziantep'te yolcu otobüsündeki valizde 1 kilogram esrar bulundu, yolcu gözaltına alındı.
    • AA
    • 06.03.2021 - 05:06
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    Gaziantep'te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişeleri yakınlarında oluşturdukları uygulama noktasında Siirt'ten İzmir'e giden yolcu otobüsünü durdurdu.

    1 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Narkotik köpeği "Çevik"in otobüsün bagaj kısmında bir valize tepki vermesi üzerine ekiplerin yaptığı aramada valizde 1 kilogram esrar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

    Gaziantep'te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi İZLE


    Gaziantep te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi #1

    Gaziantep te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi #2

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