Gaziantep'te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te yolcu otobüsündeki valizde 1 kilogram esrar bulundu, yolcu gözaltına alındı.
- AA
- 06.03.2021 - 05:06
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişeleri yakınlarında oluşturdukları uygulama noktasında Siirt'ten İzmir'e giden yolcu otobüsünü durdurdu.
1 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpeği "Çevik"in otobüsün bagaj kısmında bir valize tepki vermesi üzerine ekiplerin yaptığı aramada valizde 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi İZLE