Gaziantep’teki bir elyaf fabrikasında yangın çıktı

3. Organize Sanayi bölgesinde, sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Gaziantep 3. Organize Sanayi bölgesinde, nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Fabrikanın geri dönüşüm bölümünde çıkan yangına, itfaiye görevlileriyle birlikte sağlık ekibi de yönlendirildi. Yangına müdahale sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yaptığı açıklamada, yangın ihbarının hemen ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

“ŞU ANA KADAR YARALANAN KİMSE YOK”

Yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Yılmaz, "15 araç ve yaklaşık 40 personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar olayda yaralanan kimse yok. İnşallah en kısa sürede yangını söndürürüz." dedi.

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