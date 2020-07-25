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- Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 18 kişiye gözaltı
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 18 kişiye gözaltı
Uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alındı.
- AA
- 25.07.2020 - 09:51
Emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Gaziantep'te de uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
BELİRLİ ADRESLERE BASKIN
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
18 GÖZALTI
Operasyonda, 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.
UYUŞTURUCU MADDELERE EL KONULDU
Adreslerdeki aramalarda, 68 gram uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.