Petrol
94.93
0.01%
Euro
18.2715
0.17%
Dolar
17.936
0.13%
Altın
1.023
0.02%
Borsa
275
-0.98%
Bitcoin
418.490
1.16%
BTXN Coin
7.78
-3.83%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Gaziosmanpaşa'da 2 kişi dükkan yakıp kayıplara karıştı

    Gaziosmanpaşa'da 2 kişi bilinmeyen bir sebeple bir dükkanı ateşe verdikten sonra havaya ateş açıp kayıplara karıştı.
    • 08.08.2022 - 05:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziosmanpaşa'da 2 kişi dükkan yakıp kayıplara karıştı

    Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 576 Sokak’ta, 4 katlı bir binanın giriş katındaki motosiklet tamir dükkanında, saat 03.00 sıralarında, 2 şüpheli sokak üzerinde motosiklet tamir dükkanına gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanı ateşe verdiler.

    Dükkanı yakıp, havaya ateş açıp kaçtılar

    Daha sonra şüpheliler havaya ateş açarak olay yerinden kaçarken, alevler içinde yanan dükkandan patlama sesleri duyuldu. Patlamayla birlikte yükselen alevler üst katlara da sirayet etti.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

    Olay yeri inceleme ekipleri yangının söndürülmesinin ardından çalışma başlattı. Yerde bulunan 3 adet kovan ise dikkat çekti.

    Gaziosmanpaşa da 2 kişi dükkan yakıp kayıplara karıştı #1

    "Kimisi diyor ki molotof falan attılar"

    Dükkandan yükselen alevler üst katlara sirayet etti. Öte yandan dükkan içinden patlama sesleri de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İHA'nın haberine göre, ilk önce çatışma seslerinin geldiğini söyleyen Eren Güngör, “Motosiklet dükkanı olarak kullanılıyordu. Yani normal motosikletli kuryeler falan geliyordu. Gece 3 sıralarında çatışma sesi geldi. Kimisi diyor ki molotof falan attılar. Kimisi diyor ki 2 kişi saldırmış herhalde. Yakalayamayınca dükkana sıkmışlar. Dükkan alev alev yandı. Aynı zamanda doğalgaz patlaması da gerçekleşti. Zaten görüyorsunuz camlar falan patladı” dedi.

    Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Gaziosmanpaşa da 2 kişi dükkan yakıp kayıplara karıştı #2

    Gaziosmanpaşa da 2 kişi dükkan yakıp kayıplara karıştı #3


    İlginizi Çekebilir

    Başarılı iş adamı bulduğu yeni btc yatırım projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Başarılı iş adamı bulduğu yeni btc yatırım projesini açıklıyor!

    Rize'de düğünde POS cihazı ile bahşiş alma kamerada
    Yaşam

    Rize'de düğünde POS cihazı ile bahşiş alma kamerada

    Kastamonu'da tek odalı evinde kitaplarıyla yaşıyor
    İç Haber

    Kastamonu'da tek odalı evinde kitaplarıyla yaşıyor

    Görüş Bildir