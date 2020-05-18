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    Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında kavga çıktı

    Sokak ortasında iki grup arasında yaşanan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 10:22
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    Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında kavga çıktı

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

    MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Kavga anı, sokak üzerinde bulunan binadaki kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, görüntülere yansıyan kavgada çok sayıda kişi birbirine girdi.

    Kavgada, iki kişinin bir kişiyi bir süre yerde sürükleyip fırlattıkları da görüldü.

    Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında kavga çıktı ViDEO

    SİREN SESİNİ DUYUNCA KAÇTILAR

    Kavga eden taraflar, polis otosunun sirenleri çalarak olay yerine gelmesi üzerine kaçışarak evlerine girdi.

    Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

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