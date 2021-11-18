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    Gaziosmanpaşa'da karşıdan karşıya geçen kadına motosiklet çarptı

    Gaziosmanpaşa'da telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını, motosiklet sürücüsü ve vatandaşlar kaldırdı.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 18:12
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    Gaziosmanpaşa'da karşıdan karşıya geçen kadına motosiklet çarptı

    Saat 15.00 sıralarında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak üzerinde cep telefonu ile konuşan kadın, yolun karşısına geçmek istedi.

    TELEFONUYLA KONUŞAN KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI

    Cep telefonu ile konuşmaya devam eden kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü ve kadın yere düştü. Ne olduğunu anlamayan kadın, kısa süreli panik yaşadı. Motosiklet sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırılan kadın, kazayı yara almadan atlattı.

    Gaziosmanpaşa'da karşıdan karşıya geçen kadına motosiklet çarptı VİDEO

    OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

    Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kaza sonrası o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cep telefonu ile konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, o esnada sokak üzerinde giden bir motosiklet çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, daha sonra motosiklet sürücüsü ve çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkıyor.

    Gaziosmanpaşa da karşıdan karşıya geçen kadına motosiklet çarptı #1

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