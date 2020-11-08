Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.07
-2.34%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Gaziosmanpaşa'da market önündeki bebek arabası caddeye doğru kaydı

    Marketin önüne bırakılan bebek arabasının yokuş aşağı hareketlendiği o anlar kameraya yansırken, olası facia sürücülerin dikkati sayesinde önlendi.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 11:07
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 11:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziosmanpaşa'da market önündeki bebek arabası caddeye doğru kaydı

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karayolları Mahallesi'nde bulunan markete gelen kadın, içinde çocuğunun bulunduğu bebek arabasını marketin önünde bırakarak içeri girdi.

    Kadının içeri girmesinden kısa bir süre sonra bebek arabası yokuş aşağı trafiğin işlek olduğu caddeye doğru gitmeye başladı.

    SÜRÜCÜLER SON ANDA FARK ETTİ

    Caddeye doğru gelen bebek arabasını gören sürücüler son anda durarak olası facianın önüne geçti.

    Yaşanan o anlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Gaziosmanpaşa'da market önündeki bebek arabası caddeye doğru kaydı ViDEO

    Gaziosmanpaşa da market önündeki bebek arabası caddeye doğru kaydı #1

    Gaziosmanpaşa da market önündeki bebek arabası caddeye doğru kaydı #2

    Gaziosmanpaşa da market önündeki bebek arabası caddeye doğru kaydı #3

    Gaziosmanpaşa da market önündeki bebek arabası caddeye doğru kaydı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir