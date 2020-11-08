Gaziosmanpaşa'da market önündeki bebek arabası caddeye doğru kaydı
Marketin önüne bırakılan bebek arabasının yokuş aşağı hareketlendiği o anlar kameraya yansırken, olası facia sürücülerin dikkati sayesinde önlendi.
- DHA
- 08.11.2020 - 11:07
- Güncelleme : 08.11.2020 - 11:15
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karayolları Mahallesi'nde bulunan markete gelen kadın, içinde çocuğunun bulunduğu bebek arabasını marketin önünde bırakarak içeri girdi.
Kadının içeri girmesinden kısa bir süre sonra bebek arabası yokuş aşağı trafiğin işlek olduğu caddeye doğru gitmeye başladı.
SÜRÜCÜLER SON ANDA FARK ETTİ
Caddeye doğru gelen bebek arabasını gören sürücüler son anda durarak olası facianın önüne geçti.
Yaşanan o anlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziosmanpaşa'da market önündeki bebek arabası caddeye doğru kaydı ViDEO