Gaziosmanpaşa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre sürücüsünün yol ayrımında ne tarafa gideceği konusunda kararsız kaldığı otomobil, bariyerlere saplandı.

Saat 16.30 sıralarında, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Metris Kavşağı Yan Yol FSM Köprü istikametinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 34 ZF 0988 plakalı otomobil sürücüsü, yol ayrımına yaklaşınca ne tarafa döneceği konusunda kararsız kaldı.

Yol ayrımındaki bariyerlere çarptı

Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurup güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan 1'i kadın 2 kişi, çevre hastanelere sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, bariyerlerin saplandığı otomobil çekici yardımıyla çıkarılarak, kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

























