Dün etkili olan yağış sel etkisi yaratırken, suya kapılan bir buzdolabını yakalamak için peşinden koşan adamın o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı felç etti.

Bazı yollarda biriken sular sebebiyle araçlar mahsur kalırken, birçok ilçede sokaklar yağmur suyuna teslim oldu.

BUZDOLABI SELE KAPILDI

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde suya kapılan buzdolabı sürüklenerek, 5 otomobile zarar verdi.

Toptancı dükkanının sahibi Mehmet Özdemir, "Bir anda yukarıdan gelen sel nedeniyle aracımız ve buzdolapları sele kapıldı. Arkadaşımız atladı hemen dolabın birini yakaladı ancak diğeri aşağıya doğru sürüklendi. 4-5 tane araca zarar verdi şuanda araç sahipleri burada. Hasarlarının karşılanmasını istiyorlar ben onlara söz verdim neyse zararları karşılayacağımı söyledim." diye konuştu.

Gaziosmanpaşa'da sele kapılan buzdolabını yakalamaya çalıştı ViDEO

"DOLABIN PEŞİNDEN KOŞTUM"

Buzdolaplarını durdurmaya çalışan Berat Al, "Bir anda sağanak yağmur sonucu sel felaketi oldu. Rögar kapaklarından taşan suyla birlikte su geldi. Su çok kuvvetli olduğu için dolapları aşağıya kadar sürüklendi. Ben de dolapların bir tanesinin peşine koştum, yakalamaya çalışsam da suyun şiddetiyle beraber çok hızlı gitti." dedi.