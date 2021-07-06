Gaziosmanpaşa'da yatılı Kuran Kursu'nda yangın

Gaziosmanpaşa'da Sayit Demirci Camii ve Erkek Kuran Kursu'nun 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da saat 01.15 sıralarında yatılı Kuran Kursu olarak kullanılan Sayit Demirci Camii ve Erkek Kuran Kursu'nun 3'üncü katında yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bazı kursiyerlere ambulansta müdahale edildi.

40 KURSİYER KALIYOR

Yaklaşık 40 kursiyerin eğitim-öğretim gördüğü binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, bazı kursiyerlerin dumandan etkilendikleri görüldü.

Dumandan etkilenen öğrencilere olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Yangın sonucu Kur'an Kursu binasında hasar meydana geldi.

ELEKTRİKLERİN KESİLMESİNİN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI İDDİASI

Yaklaşık bir yıldır aynı saatlerde kısa süreli elektrik kesintisini olduğunu belirten mahalle sakinleri, yangının bu kesintinin ardından elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.