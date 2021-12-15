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    Gaziosmanpaşa'daki yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

    Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın birinci katındaki daire alev alev yandı. Binada mahsur kalan, çocukların da aralarında olduğu 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 21:57
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    Gaziosmanpaşa'daki yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

    Saat 19.30'da İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1062 Sokakta 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

    MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

    Alevlerin yükseldiği yangında çocukların da aralarında olduğu kişiler mahsur kaldı. Korku ve paniğe neden olan yangının bildirilmesiyle sevk edilen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 5 kişiyi merdiven uzatarak kurtardı.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Kurtarılan kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Polis güvelik önlemi alırken yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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    Gaziosmanpaşa daki yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı #5

    Gaziosmanpaşa daki yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı #6

    Gaziosmanpaşa daki yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı #7

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