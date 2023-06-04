Gebze'de bir kişi motosiklet çalan hırsıza tekme attı

Kocaeli'de yaşanılan hırsızlık olayı tamamlanmadan son buldu..
Gebze ilçesi kent meydanında meydana gelen olayda B.M. isimli şahıs, yabancı uyruklu A.A.'nın 41 MA 5509 plakalı motosikleti çalarak kaçmaya başladı.
Motosikletinin çalındığını gören A.A., 'Hırsız var' diyerek koşmaya başladı.
Motosiklet üstündeki hırsıza tekme attı
Olayı gören bir vatandaş, motosikletle seyir halinde olan hırsıza tekme attı. Motosikletten düşen ve başını duvara vuran B.A. yaralandı.
Yaralanan hırsız tedavisinin ardından gözaltına alındı
Durum üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hırsız tedavisinin ardından gözaltına alındı.
"Motosikletten düşerek kafasını duvara çarptı"
Olayı gören Eren Can Berkcan, "Motosiklet sahibi, 'Hırsız var' diye bağırıyordu. O sırada 17 yaşındaki çocuk motosiklete tekme attı. O sırada hırsız motosikletten düşerek kafasını duvara çarptı" dedi.