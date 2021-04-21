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Gebze'de durdurulan araçtan 160 tarihi eser çıktı

Gebze'de durdurulan araçtan 160 tarihi eser çıktı

Gebze'de durdurulan araçta yapılan aramada, Roma ve Helenistik dönemlere ait sikke, yüzük, mühür, bilezik ve haç olmak üzere 160 tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.