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    Gebze'de durdurulan araçtan 160 tarihi eser çıktı

    Gebze'de durdurulan araçta yapılan aramada, Roma ve Helenistik dönemlere ait sikke, yüzük, mühür, bilezik ve haç olmak üzere 160 tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 14:32
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    Gebze'de durdurulan araçtan 160 tarihi eser çıktı

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Eskihisar feribot iskelesi girişinde yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu.

    160 PARÇA TARİHİ ESER

    Araç içerisinde yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 141 adet sikke, 7 adet yüzük, 4 adet mühür, 3 adet haç, 1 adet bilezik, 3 adet metal obje ve 1 adet mermer obje ele geçirildi.

    Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

    Gebze de durdurulan araçtan 160 tarihi eser çıktı #1

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