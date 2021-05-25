Gebze'de sobayı mazotla tutuşturmak isterken evi de kendisini de yaktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir vatandaş, sobayı mazotla yakmaya çalışınca evle beraber kendini de yaktı.
- İHA
- 25.05.2021 - 23:56
- Güncelleme : 26.05.2021 - 00:29
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kargalı Mahallesi'nde yangın meydana geldi.
Sobayı yakmak için mazot kullanan kişi ölümden döndü.
EVDE YANGINA SEBEP OLURKEN, KENDİNİ DE YAKTI
Gebze'de yaşayan S.K. evindeki sobayı tutuşturmak için mazot kullandı. Sobaya dökülmesiyle bir anda parlayan mazot, evde yangına sebep oldu. S.K.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken, yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Gebze'de sobayı mazotla tutuşturmak isterken evi de kendisini de yaktı VİDEO