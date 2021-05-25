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Gebze'de sobayı mazotla tutuşturmak isterken evi de kendisini de yaktı

Gebze'de sobayı mazotla tutuşturmak isterken evi de kendisini de yaktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir vatandaş, sobayı mazotla yakmaya çalışınca evle beraber kendini de yaktı.