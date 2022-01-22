Gece saatlerinde, İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürdü

İstanbul'da 5 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı aralıklarla İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkili oldu.

Beklenen kar yağışı Taksim ve D-100 karayolunda kendisini gösterdi.

Trafiğin olmadığı D-100 Karayolunda kar, kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

ÇAĞLAYAN MEVKİİNDE ETKİLİ OLDU

Kar yağışı nedeniyle İstiklal Caddesinde de yürüyen vatandaşların şemsiyelerini ellerinden düşürmedikleri görüldü.

KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA ETKİLİ OLACAK

Meteorolojiden alınan bilgiye göre de kar yağışının sabah saatlerinde itibaren belirli aralıklarla kent genelinde etkisini göstereceği öğrenildi.



