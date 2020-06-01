Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 14 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden İslahiye ilçesindeki babasının evine geçmiş bayram kutlaması için giden kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, 14 ev karantinaya alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan ve organize sanayide çalışan A.K., geçmiş bayram ziyareti için İslahiye ilçesinin Şerikanlı Mahallesi'nde ikamet eden babasının evine geldi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İş arkadaşı koronavirüse yakalanan A.K.'nin, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde verdiği testin sonucu da pozitif çıktı.

Bunun üzerine A.K., tedavi için Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

14 EV, 66 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan, A.K.'nın ziyaret ettiği öğrenilen Şerkanlı Mahallesi'nde 11, Yeşilyurt Mahallesi‘nde 1, Gaziantep merkeze bağlı Şahinbey’de 2 olmak üzere toplam 14 ev ve 66 kişi karantinaya alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından yapılan filyasyon çalışması ile bu evler karantinaya alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Karantinaya alınan evlerin girişlerine şerit çekilerek, karantinada olduğuna dair uyarı yazısı asıldı.