Gelecek Partili Başkan kumar baskınında yakalandı

Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği kumar baskınında yakalandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi.

Evde kurulan masalarda içerisinde Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım’ın da bulunduğu toplam 9 kişi kumar oynandığı gerekçesiyle yakalandı.

KUMAR OYNAMIYORDUM ÇAY İÇİYORDUM

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir basın açıklaması yapan Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, mekanda çay içilmeye davet edildiğini belirterek “Şahsım uzun yıllardır Çan ilçesinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleğini icra etmektedir. Hemşehrilerim tarafından sevilen ve sayılan bir konuma sahibim.



Bahse konu olay gecesi muhasebesine baktığım bir mükellefim tarafından çay içmek üzere esnaf arkadaşlarından da bulunduğu bir eve davet edildim. Saat 02.30 sularında davet edildiğim yere intikal ettim. Çay içtiğimiz sırada emniyet güçleri kapıya gelerek işlem yapmak istediler. Orada tutulan tutanakta da açıkça ifade ettiğim gibi ne öncesinde ne de olay günü kumar oynamış değilim ” ifadelerine yer verdi.