Gençlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi: Kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlere yönelik evlilik desteğinde önemli bir güncelleme yapılacağını duyurdu.

Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte faizsiz evlilik kredisi limiti 250 bin TL’ye çıkarılıyor.

2026 Ocak ayından itibaren geçerli olacak bu artışın, genç çiftlerin evlilik planlarını kolaylaştırması ve ekonomik yüklerini hafifletmesi hedefleniyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri ise evlilik kredisi başvuru şartlarının neler olduğu ve başvuruların nereden yapılacağı. İşte faizsiz evlilik kredisine dair tüm detaylar…

KREDİ TUTARI ARTACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte gençlere verilen destek miktarı ciddi oranda yükseltilecek.

2026’dan itibaren uygulanacak yeni kredi limitleri şöyle olacak:

18–25 yaş arası gençlere: 250.000 TL

26–29 yaş arası gençlere: 200.000 TL

KİMLER EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak için sağlanması gereken başvuru şartları şöyle açıklandı:

T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek

18–29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış)

Üzerine kayıtlı taşınmaz bulunmamak

Son 6 aylık toplam hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması

Nikâh tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması

Bakanlığın sunacağı evlilik öncesi ve sonrası eğitimlere katılmayı taahhüt etmek

Devlet güvenliğine, anayasal düzene, cinsel dokunulmazlığa ve uyuşturucu suçlarına ilişkin kesinleşmiş mahkûmiyetin bulunmaması

Daha önce bu proje kapsamında kredi kullanmamış olmak

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yeni yıl itibarıyla artırılacak olan evlilik kredisi için başvurular e-Devlet üzerinden kabul edilecek.

Sisteme giriş yapan kullanıcılar, ilgili başvuru ekranından kolayca işlem yapabilecek.

GERİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Faizsiz evlilik kredisi alan çiftler:

İlk 2 yıl hiçbir ödeme yapmayacak.

2 yılın ardından toplam borç, aylık 6.250 TL taksitlerle 24 ayda geri ödenecek.

Ayrıca çocuk sahibi olan çiftler, talep etmeleri halinde her bir çocuk için 12 aya kadar taksit erteleme hakkına sahip olacak.