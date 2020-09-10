Gençliklerinde evlenemeyen çift 29 yıl sonra Aydın’da ‘evet’ dedi

Yıllar önce yolları ayrılan ancak araya mesafe girse de iletişimi koparmayan çift, 29 yıl sonra muradına erdi.

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan hemşire Birsen Yanılmaz (55) ile 60 yaşındaki iş adamı Hüseyin Kaya'nın yolları doğup büyüdükleri Güzeltepe köyünde 1991 yılında kesişti.

O yıllarda evlenme kararı alan çiftin karşısına ailevi sorunlar çıktı ve Kaya çalışmak için yurt dışına gitti.

29 YIL BOYUNCA BAĞLARI HİÇ KOPMADI

Yaklaşık 29 yıl boyunca mesafeye rağmen iletişimi hiç koparmayan çift, bu yıl bir araya gelerek evlenmeye karar verdi.

Haziran ayında nişanlanan çift, şimdi de nikah masasına oturdu.

SON NOKTAYI KOYDULAR

Kuşadası'nda özel bir yatta gerçekleşen törende çiftin nikahı kıyıldı. Nikah merasiminde çiftin yakınları da yer aldı.

Dünyaevine girdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, yıllar süren hikayelerine en sonunda noktayı koyduklarını söyledi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Kaya, nikaha katılan herkese teşekkür etti.