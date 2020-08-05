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    General ve Amirallerin ataması Resmi Gazete'de

    Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 General ve Amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
    • AA
    • 05.08.2020 - 04:53
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 04:53
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    General ve Amirallerin ataması Resmi Gazete'de

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 Generalin ataması yapıldı.

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 Amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 Generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

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