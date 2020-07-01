Gergedan böceğini toplayanlara 73 bin lira ceza

Çeşitli bölgelerde görülen böcek türünün toplanmasının devlet izniyle yapılabildiği, izinsiz toplayanlara ise 73 bin 747 lira ceza uygulanacağı belirtildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, doğada görülen gergedan böceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BAŞ KISMINDAKİ BOYNUZ DİKKAT ÇEKİYOR

Erişmiş, Avrupa ve Türkiye'de nemli bölgelerde yaygın olarak görülen "Gergedan böceği"nin (oryctes nasicornis) baş kısmındaki boynuz dolayısıyla bu isimle bilindiğini söyledi.

"TOPLANMASI EKOLOJİK DENGEYİ BOZUYOR"

Dünyanın farklı noktalarında 12-16 santimetre arasında görülebildiğini söyleyen Erişmiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizdeki boyutları da 2-6 santimetre arasında genellikle. Afyonkarahisar'da da büyük örnekleri bulmak çok zor. Bu böceğin doğadan toplanması, ülkemizin biyolojik çeşitliliğine zarar vermiş oluyor. Ekolojik dengeyi bozmuş oluyor."





"CEZASI 73 BİN LİRA"

Türkiye'nin Dünya Biyoçeşitlilik Sözleşmesi'ne taraf bir ülke olduğunu söyleyen Erişmiş,"Bu böceğin toplanması ancak devlet izniyle yapılabilir. Bu yasal izin belgesi elinizde yok ise minimum cezası 73 bin 747 lira. Hatta yurt dışına göndermeye kalktığınızda da bu ceza oranı 5 katına kadar çıkabiliyor." dedi.

"SATILMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

İnternet üzerinden ve sosyal medyada "Gergedan böceği"nin 90 -100 bin dolara satışının yapıldığı şeklinde iddialar bulunduğuna dikkat çeken Erişmiş, "Bunlar doğru değildir. Gergedan Böceği'nin satılması söz konusu olamaz. Sadece bu konularla ilgilenen bazı koleksiyoncular var. Onlar da çoğu zaman kendi aralarında takas yapıyorlar. 1-2 dolar civarında bazen alımlar oluyor. Bunlarda da çok fazla inanılmaz rakamlar mümkün değildir." sözlerine de yer verdi.

