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    Geyik dağlarında açan dağ laleleri büyülüyor

    Baharın müjdecisi yaban laleleri, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
    • AA
    • 17.05.2020 - 10:14
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    Geyik dağlarında açan dağ laleleri büyülüyor

    Toroslar'da açan dağ laleleri yaylaları süslüyor.

    Görüntüler, Konya-Antalya sınırında bulunan Geyik Dağları'nın eteklerinde kayda geçti.

    BAHARIN MÜJDECİSİ

    5-6 metrelik kar kütlelerinin erimesi ile bölgede baharın müjdecisi yaban laleleri, çiğdemler, anemonlar çiçek açtı.

    Karla kaplı dağlarda tadına doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı.

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