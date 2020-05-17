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- Geyik dağlarında açan dağ laleleri büyülüyor
Geyik dağlarında açan dağ laleleri büyülüyor
Baharın müjdecisi yaban laleleri, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
- AA
- 17.05.2020 - 10:14
Toroslar'da açan dağ laleleri yaylaları süslüyor.
Görüntüler, Konya-Antalya sınırında bulunan Geyik Dağları'nın eteklerinde kayda geçti.
BAHARIN MÜJDECİSİ
5-6 metrelik kar kütlelerinin erimesi ile bölgede baharın müjdecisi yaban laleleri, çiğdemler, anemonlar çiçek açtı.
Karla kaplı dağlarda tadına doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı.