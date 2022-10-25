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    Gezgin öğretmen parçalı Güneş tutulmasını anbean kaydetti

    Hakkari'de 'gezgin öğretmen' ve 'doğa gözlemcisi' olarak tanınan Ümit Bartın, Türkiye ve Irak arasında bulunan Dağlıca bölgesinde Güneş tutulmasını kayda aldı.
    • 25.10.2022 - 22:41
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 22:49
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    Gezgin öğretmen parçalı Güneş tutulmasını anbean kaydetti

    Tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de gözlenen parçalı güneş tutulması vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

    Vatandaşlar meraklı gözlerle gök yüzünde yaşanan doğa olayına kilitlendi.

    "Gezgin öğretmen"

    Yüksekova'da 'gezgin öğretmen' olarak bilinen Ümit Bartın, parçalı Güneş tutulmasını ekipmanlarıyla kayda aldı.

    Gezgin öğretmen parçalı Güneş tutulmasını anbean kaydetti #1

    "Burada Güneş çok iyi görüntülenebiliyor diye düşündüm"

    İHA'nın haberine göre, Türkiye ve Irak arasında bulunan Dağlıca bölgesine giden Ümit Bartın, "Burada Güneş'in çok iyi bir şekilde görüntülenebileceğini ve bu olaya böyle bir ortamda daha iyi odaklanıp şahit olabileceğimi düşünerek Dağlıca bölgesine geldim.

    Gezgin öğretmen parçalı Güneş tutulmasını anbean kaydetti - Video

    Gezgin öğretmen parçalı Güneş tutulmasını anbean kaydetti #2

    "Birebir anbean görüntüleyebildim"

    Saatlerimiz 12.40 gösterdiğinde hemen kamera ekipmanlarımla bu doğa olayını görüntülemeye başladım. Güneş yavaş yavaş üst taraftan kapanıyordu ve saatlerimiz 2'ye doğru gittiğinde yüzde 40 kadar kapandı neredeyse. Bu olayı görüntüleyebildiğim için çok mutluyum. Birebir anbean görüntüleyebildim" dedi.

    Gezgin öğretmen parçalı Güneş tutulmasını anbean kaydetti #3

    Gezgin öğretmen parçalı Güneş tutulmasını anbean kaydetti #4


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