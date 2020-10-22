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    Giresun kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

    Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yaşam malzemeleri ve mühimmat bulundu.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 17:52
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 17:52
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    Giresun kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

    Giresun kırsalında, Jandarma ekiplerince denetim ve operasyon yapıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timler, Güce ve Yağlıdere ilçelerinin kesiştiği Güllüce köyü kırsalında, PKK’lı teröristlerin kullandığı 2 depo tespit etti.

    MÜHİMMAT VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

    Teröristlerin 2015-2018 yıllarında kullandıkları belirlenen depolardaki aramalarda; yaşam malzemeleri, mermi, haberleşme cihazları, patlayıcı düzenekleri ile mühimmat ele geçirildi.

    Malzemelere el koyulurken, depoların da imha edildiği belirtildi.

    Giresun kırsalında PKK lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi #1

    Giresun kırsalında PKK lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi #2

    Giresun kırsalında PKK lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi #3

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