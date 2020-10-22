Giresun kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yaşam malzemeleri ve mühimmat bulundu.
- DHA
- 22.10.2020 - 17:52
- Güncelleme : 22.10.2020 - 17:52
Giresun kırsalında, Jandarma ekiplerince denetim ve operasyon yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timler, Güce ve Yağlıdere ilçelerinin kesiştiği Güllüce köyü kırsalında, PKK’lı teröristlerin kullandığı 2 depo tespit etti.
MÜHİMMAT VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Teröristlerin 2015-2018 yıllarında kullandıkları belirlenen depolardaki aramalarda; yaşam malzemeleri, mermi, haberleşme cihazları, patlayıcı düzenekleri ile mühimmat ele geçirildi.
Malzemelere el koyulurken, depoların da imha edildiği belirtildi.