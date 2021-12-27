Giresun'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan aç kurtlar, yiyecek aramak için bir evin bahçesine girdi.

Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Doymuş köyü Üzümce Mahallesi'nde bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 6 kurttan oluşan sürü, yiyecek aramak için yerleşim yerine indi.

KURTLAR YİYECEK ARADI

26 Aralık Pazar günü sabah saat 06:00 sularında ev sahibi, beslediği köpeğin sürekli havlamasından dolayı güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde kurt sürüsünün yiyecek aradığını gördü.

Görüntülerde kurtların bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Giresun’da aç kalan kurtlar yerleşim yerine indi VİDEO



"KİMSEYE ZARAR VERMEDEN GELMİŞ OLMALARI BÜYÜK ŞANS"

Üzümlü Mahallesi'nin sakinlerinden Ömer Tekin, “Kurt sürülerinin dağlardan aşağı onca mahalle arasından buraya kadar kimseye zarar vermeden gelmiş olmaları büyük bir şans. Çünkü kurtların evlerin arasında rahatça dolaştığı saat çok da geç bir saat değil sabahın 6'sında bu kadar rahat hareket edebiliyorlarsa bunlar araçlara ve evlere alışmış artık. Köpek sesleri de onları tedirgin ediyor ama çok da panikletmediği görülüyor.” diyerek endişesini dile getirdi.