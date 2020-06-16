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    Giresun'da aracı yanan vatandaşın çaresizliği

    Şebinkarahisar ilçesinde seyir halindeki kamyoneti alev alıp yanarken, telefonu çekmediği için itfaiyeye haber veremeyen sürücü, aracının yanışını izlemekle yetindi.
    • DHA
    • 16.06.2020 - 00:28
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    Giresun'da aracı yanan vatandaşın çaresizliği

     

    Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Asarcık mevkisinde seyir halinde olan bir kamyonet, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir anda alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü hemen aracı sağa çekip, indi.

    TELEFONU ÇEKMEDİ, KİMSEYİ ÇAĞIRAMADI

    Asarcık mevkiinde telefonlarının çekmemesinden dolayı çaresiz kalan sürücü, aracın yanışını izledi. Seyahat halinde olan diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ateş topuna dönen aracı söndürdü.

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