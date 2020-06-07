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    Giresun'da bahçesinden dereye düşen adam ödü

    Doğankent ilçesinde 50 metre yükseklikten dereye düşen kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 07.06.2020 - 03:27
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    Giresun'da bahçesinden dereye düşen adam ödü

    Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Güdül köyünde Ahmet Tüfekçi (72), fındık bahçesinde budama yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikten bahçe altındaki dereye düştü.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenilen Ahmet Tüfekçi’nin cesedini dere yatağından Giresun AKUT, UMKE ve Giresun İtfaiyesi ekiplerinin ortak çalışması ile çıkarttığı kaydedildi.

    Tüfekçi’nin cesedi Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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