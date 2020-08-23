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    Giresun'da çıkan selde 1 kişi hayatını kaybetti

    Giresun'da çıkan selde 1 kişi hayatını kaybetti

    Enver Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı." dedi.
    • AA
    • 23.08.2020 - 01:32
    • Güncelleme : 23.08.2020 - 02:00
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    Giresun'da çıkan selde 1 kişi hayatını kaybetti

    Giresun Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada, şu anda mahsur kalan vatandaşların olduğunu söyledi.

    Kayıp vatandaşları henüz teyit edemediklerini dile getiren Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp, bir yaralı yaşlı teyzemiz var. Bunun dışındakileri henüz teyit edemedik, mahsur kalanlar var ama teyit edemiyoruz. Teyit edebildiğimiz bu kadar." diye konuştu.

    Ünlü, Dereli ilçesinde kurtarılanların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "5 kişilik bir aile vardı, beyaz eşya bayisinde mahsur kalmıştı kurtuldu. Düğün salonunda mahsur kalanlar vardı, onlar kurtuldu.

    Giresun da çıkan selde 1 kişi hayatını kaybetti #1

    1 ÖLÜ 1 YARALI

    Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı.

    Onun dışındakileri henüz teyit edemedik. Kayıp ihbarları var, arkadaşlarımız teyit edemedi."

    Ulaşamadıkları bölgelerdeki tahliyelerin sabahın ilk ışıklarıyla başlayacağını aktaran Ünlü, kayıp ihbarlarını güvenlik güçlerinin teyit etmeye çalıştığını vurguladı.

    Vali Ünlü, Dereli'de sel sularının araçları sürüklediğine işaret ederek, "Yıkılan binalar var, resmi araçlar, özel araçlar, onların hepsi... Zaten nehir olmuş kanal. İçişleri Bakanımız da geliyor yolda. Araçlarımız, iş makinelerimiz de Dereli'ye girmek için sel sularının çekilmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

    Yağlıdere ve Güce ilçelerinde de çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Ünlü, şu anda öncelikle yolları açtıklarını anlattı.

    Giresun'da çıkan selde 1 kişi hayatını kaybetti VİDEO

    Giresun da çıkan selde 1 kişi hayatını kaybetti #2

    Giresun da çıkan selde 1 kişi hayatını kaybetti #3

    Giresun da çıkan selde 1 kişi hayatını kaybetti #4

    Giresun da çıkan selde 1 kişi hayatını kaybetti #5

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