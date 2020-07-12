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- Giresun'da denize giren Afgan genç boğuldu
Giresun'da denize giren Afgan genç boğuldu
Bulancak ilçesinde, denize giren Afganistan uyruklu Abdulbari Alizadeh, akıntıya kapılarak boğuldu.
- DHA
- 12.07.2020 - 19:25
Giresun'un Bulancak ilçesi belediye plajında, 4 arkadaşıyla denize giren Abdulbari Alizadeh (20), bir süre sonra gözden kayboldu.
DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ve arama çalışması yapan Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Alizadeh'in cansız bedenine ulaştı.
Alizadeh'in cesedi, Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.