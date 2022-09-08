Giresun'da sahil yolu kurumaya bırakılan fındıklarla doldu

Bölgedeki şiddetli yağışların uzun sürmesi nedeniyle fındık kurutma işlemine geç kalan üreticiler, topladıkları fındıkları sahil yoluna sererek kurutmaya başladı.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynağı olan fındık hasadı sona erdi.

Hasat döneminde yaşanan hareketliliğin ardından vatandaşlar, kurutma işlemine başladı.

Sahil yolları fındıkla doldu

Giresun'da üreticiler, şehir içindeki yolları ve sahil boyundaki yaya kaldırımlarını adeta harman yeri haline getirdi.

İHA'nın aktarımına göre; bölgedeki şiddetli yağışların uzun sürmesi nedeniyle kurutma işlemi için geç kalan bölge halkı, çareyi fındıkları geniş alana yaymakta buldu.

Giresun'da fındıklar kurutulması için sahil yoluna serildi VİDEO



"Sahilde birkaç günde kurutabiliyoruz"

Keşap’tan gelen fındık üreticisi Bülent Şahin, beton veya asfalt zemine serilen fındıkların daha iyi kuruduğunu belirterek, “Bu nedenle ürünlerimizi kurutabilmek için kara yolu kenarlarını ve kaldırımları tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bahçelerimizden binbir güçlükle topladığımız fındıklarımızı buralarda daha iyi ve daha hızlı kurutmaktayız. Fındığı yağmur yağış topladık. Ancak hava şartları nedeniyle köylerde kurutamayınca sahile sermek zorunda kaldık. Köyde bir ayda kurutamayacağımız fındığı sahilde birkaç günde kurutabiliyoruz. Sahiller köyden daha güneşli oluyor.” dedi.





"Çok iyi kurutulması şart"

Fındığı TMO’ya satabilmek için belirli kriterlerin başında iyi kurutmanın geldiğini belirten Umur Mehdioglu Akçalı ise “Serbest piyasa ile TMO alım fiyatları arasında büyük bir fark var. TMO randımanına göre 54-55 TL’den alım yaparken, serbest piyasada fındık fiyatı 44,5 ila 47 TL arasında satılıyor. Üreticiler de TMO’ya fındık satmak için daha iyi kurutmak zorunda kalıyor. TMO kriterlerinin başında nem oranı geliyor. Bunun için çok iyi kurutulması şart. Bu konuda kurutma tesisleri kurulsa üreticiler için çok kolaylık olacaktır. Bir de yüksek randıman ve rekolte için üreticilere daha fazla destek verilmelidir. Bakımsız arazilerden randımanı ve rekoltesi düşük ürün alınıyor.” dedi.