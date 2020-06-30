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    Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu

    Bulancak ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin, dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 14:36
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    Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu #1

    Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde yaşayan ve cumartesi akşamından beri kayıp olan 7 yaşındaki İkranur Tirsi için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

    Çalışmaların ilk 3 günü herhangi bir ize rastlanılmadı.

    Bugün ise bölgede jandarma özel harekat, Giresun, Trabzon ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (AFAD), Giresun AKUT, UMKE ekipleri, 2 iz takip köpeği ile Tirsi'nin bulunması için çalışmalar devam etti.

    DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Günlerdir haber alınamayan İkranur Tirsi'den acı haber geldi.

    Minik İkranur'un kaybolduğu yerden 7-8 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

    Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu #2

    Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu #3

    Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu #4

    Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu #5

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