Giresun'da sağlıkta şiddet! Üroloji muayenesi yapan doktora hasta yakınları saldırdı

İHA

Sağlıkta şiddetin sonu gelmiyor...

Bu kez olayın adresi Giresun.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Karadayı, ameliyatını gerçekleştirdiği bir hastayı üroloji servisinde muayene etti.

Muayenenin ardından hasta yakınları saldırdı

Muayenenin ardından odadan çıkan Karadayı ile bir sağlık personeli, hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldırgan gözaltına alındı

Olayla ilgili A.İ. ve H.K. gözaltına alınırken, Giresun Tabipler Odası ve sağlık çalışanları tarafından basın açıklaması yapılarak saldırı kınandı.

"Saldırıyı kınıyoruz"

Giresun Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün burada böyle bir nedenle toplanmış olmaktan dolayı hicap duyuyoruz. Maalesef ülkemizde sağlıkta şiddetin önüne geçilememektedir. İnsanlık tarihi kadar eski ve pek çok kültürde kutsal sayılan mesleğimize bugün burada bir darbe daha vurulmuştur. Tek gayesi hastalarına yardım etmek ve onları tekrar sağlığına kavuşturmak olan meslektaşımız Dr. Mehmet Karadayı'ya yapılan bu haince saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Bu tip saldırılar biz hekimlerin motivasyonunu bozmakta, çalışma şevkimizi yok etmektedir. Motivasyonu kırılan ve çalışma şevki kalmayan bir hekimin hiçbir hastasına faydası olamaz. Bunun sıkıntısını da sonuçta hastalarımız ve vatandaşlarımız çekmektedir.



Bugün burada meslektaşımız Mehmet Karadayı'ya vurulan yumruk hepimize, hekimlik mesleğine vurulmuş bir yumruktur. Bu yumruk sadece biz hekimlere değil vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetine de vurulmuştur. Bu minvalde, biz bu gibi şiddet olaylarının önüne geçmek adına tüm yetkilileri acilen radikal kararlar alarak sağlıkta şiddetle ilgili daha caydırıcı cezalar ortaya koymaya, tüm vatandaşlarımızı da hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetine vurulan bu darbeye karşı yanımızda olmaya davet ediyoruz.