Aksu Deresi'nin getirdiği çamurlu su Karadeniz’e karıştı.

Giresun'da yaşanan selin ardından Karadeniz'in rengi değişti.

Etkili olan sağanak yağışın ardından başta Aksu Deresi olmak üzere derelerin getirdiği çamur, Karadeniz'e aktı.

Çamurlu su Karadeniz’e karışınca ortaya kahverengi bir görüntü çıktı.

ÇAMURLU SU AKTI

Havadan çekilen görüntülerde Karadeniz adeta çamurlu suyla kaplanırken, açıktaki ve sahildeki denizin renk farkı dikkat çekti.

Giresun'da sel sonrası Karadeniz'e çamur aktı ViDEO

