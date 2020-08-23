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    Giresun'da sel sonrası Karadeniz'e çamur aktı

    Aksu Deresi'nin getirdiği çamurlu su Karadeniz’e karıştı.
    • İHA
    • 23.08.2020 - 12:17
    • Güncelleme : 23.08.2020 - 12:17
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    Giresun'da sel sonrası Karadeniz'e çamur aktı

    Giresun'da yaşanan selin ardından Karadeniz'in rengi değişti.

    Etkili olan sağanak yağışın ardından başta Aksu Deresi olmak üzere derelerin getirdiği çamur, Karadeniz'e aktı.

    Çamurlu su Karadeniz’e karışınca ortaya kahverengi bir görüntü çıktı.

    ÇAMURLU SU AKTI

    Havadan çekilen görüntülerde Karadeniz adeta çamurlu suyla kaplanırken, açıktaki ve sahildeki denizin renk farkı dikkat çekti.

    Giresun'da sel sonrası Karadeniz'e çamur aktı ViDEO

    Giresun da sel sonrası Karadeniz e çamur aktı #1

    Giresun da sel sonrası Karadeniz e çamur aktı #2

    Giresun da sel sonrası Karadeniz e çamur aktı #3

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