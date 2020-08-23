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    Giresun'da sel sonrası yağmalar başladı

    Giresun'da sel sonrası yağmalar başladı

    Selde bulduğu bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.08.2020 - 13:04
    • Güncelleme : 23.08.2020 - 13:04
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    Giresun'da sel sonrası yağmalar başladı

    Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde dün akşam meydana gelen ve 1'i asker 4 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olurken koca harap olmuş durumda

    YAĞMACILAR ŞEHRE GELDİ

    Selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyenler bölgede türedi...

    Son olarak şehir dışından Dereli'ye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti.

    2 şahsı durduran vatandaşlar fındığı nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan şahısları çevreleyerek kaçmalarını önledi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Bölgeye polis çağıran vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısların gözaltına alınmasını sağladılar.

    Selde bulduğu fındık çuvalını götürmeye çalışırken yakalandılar İZLE


    Giresun da sel sonrası yağmalar başladı #1
    Giresun da sel sonrası yağmalar başladı #2

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