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Giresun'da sel sonrası yağmalar başladı

Giresun'da sel sonrası yağmalar başladı

Selde bulduğu bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.