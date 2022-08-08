Giresun'da şiddetli yağış ve heyelanın etkileri ortadan kaldırılıyor

Sağanak ve şiddetli yağışın etkili olduğu bölgede bazı köy ve beldelerde heyelan ve su taşkınları yaşandı. Ekiplerin ilçedeki çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Giresun'un Keşap ilçesinde şiddetli yağış meydana geldi.

Yağış nedeniyle ilçede birçok heyelan yaşanırken, bazı mahallelerinde ise su baskınları yaşandı.

Bölgede hasar tespit çalışması devam ediyor

Hayatı olumsuz yönde etkileyen şiddetli yağış nedeniyle köy ve bazı yollar ise ulaşıma kapandı.

Ekipler tarafından bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de kapalı köy ve grup yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

"Hızlı şekilde yaraları sarmaya çalışıyoruz"

Keşap ilçesine bağlı Çakırlı Köyü Muhtarı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, ”Dün akşam saatlerinde başlayan yağış köyde ciddi hasarlara yol açtı. Köy yollarında heyelanlar yaşandı köy camimizi ise su bastı. Çok şükür ki herhangi bir can kaybımız yaşanmadı. Devletimiz de tüm imkanlarıyla yağışın etkili olmaya başladığı andan itibaren gereken tüm desteği sağladı. Kaymakamımız, il genel meclis üyelerimiz hepsi yanımızdaydı. Hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bazı köy yollarımız kapalı ama açma çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Can kaybımız yok"

İHA'nın aktarımına göre; Keşap ilçesine bağlı ulaşıma kapalı köylerden birisi olan Karabedir köyünde ikamet eden Talip Kaya, ”Köydeki birçok yerde tarım arazilerinde ciddi hasarlar oldu. Yağış dün öğleden sonra başladı ve 4,5 saat devam etti. Köy yollarında ve tarım arazilerimizde ciddi heyelanlar söz konusu. Ama şükürler olsun ki, can kaybımız yok. Allah beterinden muhafaza etsin inşallah” diye konuştu.





