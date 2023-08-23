Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı Giresun’un Keşap ilçesinde kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

İHA

Giresun'un Keşap ilçesinde Karabulduk köyünden ilçe merkezine seyir halinde bulunan Hüseyin K. idaresindeki 28 ABE 681 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik dere yatağına yuvarlandı.

Bir kişi kurtulamadı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada araç sürücüsü Hüseyin K.,Hasan K., Furkan K. ve Hanife K. yaralandı, 48 yaşındaki Halime Karaca ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler uçurumdan kurtardı

Kazada yaralıları ve hayatını kaybeden Hanife Karaca’yı araçla yuvarlandıkları uçurumdan AFAD ve Giresun İtfaiye ekipleri çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı