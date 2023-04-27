Giresun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun’un Bulancak ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA

Ordu'dan Giresun'a seyir halinde bulunan Nikolos Gelashvili idaresindeki GS-99-M plakalı tır Bulancak ilçesi Fatoğlu Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 FJY 737 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada 34 FJY 737 plakalı otomobilde bulunan Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke, Melek B., Cemile Ç. ve Firdevs A. yaralı olarak Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.