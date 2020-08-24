Giresun'daki aşırı yağışların sebebi ‘Charlie Brown’ bulutları

Giresun'da meydana gelen sel öncesi aşırı yağışlar katil bulutlar olarak da nitelendirilen Charlie Brown bulutlarından kaynaklanırken afetin sebebi dere yataklarına yapılan binalar olarak gösterildi.

Giresun'da son yılların en büyük felaketlerinden biri yaşandı.

Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selde şehit sayısı 2'ye, vefat eden kişi sayısı ise 8'e yükseldi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞIN SEBEBİ CHARLIE BROWN BULUTLARI

Hürriyet'e konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, şiddetli yağışın deniz üzerinde oluşan ve ‘Charlie Brown’ denilen bulutlardan kaynaklandığını söyledi.

DERE YATAKLARINA EV YAPILMASI GÖZ ARDI EDİLİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Giresun’da meydana gelen sel felaketini değerlendirirken şunları söyledi:

“Bu bölgede bu aylarda görülen yağışlar, yağış tipi mevsim normallerine uygun.

Yağışın şiddeti de artık mevsim normali haline geldi. Bu yağışları ‘iklim değişikliği’ ile açıklamak doğru değil.

O zaman yerel yönetimler bunu bir mazeret olarak kullanıyor, ‘İklim değişti, böyle oldu’ diye işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Dere kenarlarının imara açılması göz ardı ediliyor.

Giresun'da sel felaketini anlatan en net görüntüler VİDEO





BU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLANMAZ

3-4 gündür biz bu bölgedeki yağışları takip ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğunu gördük. Bu durumun bir risk olduğunu görüyorduk. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu riski gördü ve gerekli uyarıları yaptı.

Bu iklim değişikliğine bağlanamaz. Bu bölgede deniz üzerinde 12-13 kilometre kalınlığında CB (Charlie Brown) olarak adlandırılan bulutlar oluştu.

Bu bulutlar önce deniz üzerinde oluşur ve sonra karaya doğru hareket eder. Netice itibariyle de metrekareye 139 kilogram yağış düşmüş.

NİYE AFETE DÖNÜŞTÜ

Fakat afete niye dönüştü? Bu önemli. Afete dönüşmesinde ise insani sorumluluk var. Dere kenarlarındaki yapılaşma temel sorun. Bu bölgede dereler var. Arkaları dağ. Bu derelerdeki su arkadaki dağlara düşen yağışın debisini de akış gücünü de alıyor. Dere yatağına, su yoluna yerleşim yaparsanız, o sel orayı mutlaka vurur. Hiç şaşmaz.”

KATİL BULUTLAR

Meteorolojide ‘Kümülonimbus’ denilen bu bulutlar aynı zamanda ‘Katil Bulutlar’ olarak da adlandırılıyor. Havacılık terminolojisinde ‘CB-Charlie Brown’ olarak tanımlanıyor. Bunlar, pilotların en tehlikeli bulduğu ve her zaman uzak durdukları bulut kümeleri.















































