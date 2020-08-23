Giresun'daki şehit uzman çavuşun acı haberi ailesine ulaştı
- DHA
- 23.08.2020 - 16:06
Giresun'un Doğankent ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Ordu sınırındaki Abdal deresi ile Dereli ilçesindeki dere taştı.
Yaşanan taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas karayolu ulaşıma kapandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladığı 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın Eceabat ilçesindeki Çamburnu Sitesi'ndeki evine giden askeri ve mülki erkan, şehidin babası Müjdat ve annesi Filiz Kıran'a acı haberi verdi.
ŞEHİDİN EVİNİN ÖNÜNE TAZİYE ÇADIRI KURULDU
Şehidin baba evinin bulunduğu apartmana çok sayıda Türk bayrağı asıldı. Şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu, Kuran-ı Kerim okundu. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
ECEABAT'TA DEFNEDİLECEK
Şehit Uzman Çavuş Onur Kıran'ın yarın memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
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