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Giresun'daki şehit uzman çavuşun acı haberi ailesine ulaştı

Giresun'daki şehit uzman çavuşun acı haberi ailesine ulaştı

Aşırı yağışların neden sele neden olduğu Giresun'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın acı haberi Çanakkale'deki ailesine verildi. Kıran'ın baba evi ve çevre evlere Türk bayrağı asıldı.