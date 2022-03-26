Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü: Türkiye'de 3,7 milyon Suriyeli var

Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü: Türkiye'de 3,7 milyon Suriyeli var

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, "Türkiye 3,7 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak dünyanın farklı ülkelerinden 300 bin mülteci daha bulunuyor." dedi.

Türkiye'de en önemli sorunlardan biri olarak mülteci sorunu biliniyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Doha Forum 2022'deki "Mülteci Akımlarının Yönetiminde Uluslararası Topluluğun Rolü: Suriye ve Ötesi" oturumunda konuşma yaparak konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

"3,7 MİLYON SURİYELİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mülteci sayılarından bahseden Ünlü, "Türkiye 3,7 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak dünyanın farklı ülkelerinden 300 bin mülteci daha bulunuyor." dedi.





"500 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ OLARAK ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Türkiye'nin Suriyelilerin güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi için ülkenin kuzeyinde kendi çabasıyla oluşturduğu güvenli ve huzurlu ortamdan bahseden Ünlü, "Bu sayede 500 bin Suriyeli gönüllü bir şekilde ülkesine dönebildi. Suriye'de münasip bir atmosfer yaratıp mültecilerin evlerine dönmesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

"KOMŞU ÜLKELERE SIĞINANLARIN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK GİBİ BİR POLİTİKA ÇİZİLİYOR"

Dünyadaki mülteci kriziyle ilgili Ünlü, "Öncelikle sorunların kökenine inmek gerekiyor. Sorunların minimalize edilmesi için de uluslararası dayanışmanın artırılması gerekiyor. Ama gerçekte yapılanlara baktığımız zaman bu sorunlara farklı bir çözüm üretildiğini görüyoruz. Komşu ülkelere sığınanların geri dönüşü olmayacak gibi bir politika çiziliyor. Güvenlik duvarları inşa edilip, dönüşlerinin önü kapatılıyor ve hiç dönmeyeceklermiş gibi çözüm üretilmeye çalışılıyor" dedi.



