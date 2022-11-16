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    Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine olumsuz hava engeli

    Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.
    • 16.11.2022 - 18:19
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    Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine olumsuz hava engeli

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bazı feribot seferlerini iptal etti.

    İptal edilen seferler

    Buna göre; Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 13.00 seferlerinin yapılmayacağı duyuruldu.

    Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine olumsuz hava engeli #1

    Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine olumsuz hava engeli #2


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